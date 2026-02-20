Ticaret davalarında süreyi kısaltacak adım: İstanbul'daki 3 asliye ticaret mahkemesinin yargı çevresi yeniden belirlendi
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemeleri kaldırılarak dosyaları İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerine devredildi. Yargı çevresi ise İstanbul’un mülki sınırları olarak yeniden belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlemenin ticaret davalarında süreyi kısaltmayı, uygulamada birlik sağlamayı ve ticari güveni artırmayı amaçladığını açıkladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin kaldırılmasına, bu mahkemelerdeki dosyaların İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilmesine karar verdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin kaldırılarak İstanbul asliye ticaret mahkemeleri ile birleştirilmesine, İstanbul asliye ticaret mahkemeleri yargı çevresinin "İstanbul'un mülki sınırları"olarak yeniden belirlenmesine ilişkin yazısı, HSK Genel Kurulunca görüşüldü.
3 MAHKEME İÇİN KARAR VERİLDİ
HSK Genel Kurulunun aldığı kararla, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı. İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi de "İstanbul'un mülki sınırları" olarak belirlendi.
Karar, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak.
Faaliyeti durdurulan bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.
ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN MESAJ: TİCARET DAVALARINDAKİ SÜRECİN UZAMASININ ÖNÜNE GEÇECEK ADIM
Adalet Bakanı Akın Gürlek karara ilişkin bir açıklama yaptı.
Ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla kararlı adımların atıldığını belirten Gürlek şunları söyledi:
"Hâkimler ve Savcılar Kurulumuzun (HSK) aldığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla;
Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı.
İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi "İstanbul'un mülki sınırları" olarak belirlendi.
Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak kararla bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.
Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."