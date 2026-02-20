Sakarya'da tatlı imalathanesinde tepki çeken görüntü: Ayağıyla hamur çiğnedi | İşletme mühürlendi
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir tatlı imalathanesinde çalışan kişinin hamuru ayağıyla çiğnediğine ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, imalathane ve satış noktası olmak üzere iki iş yerini mühürlerken, işletme hakkında cezai işlem uyguladı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, çalışanının hamuru ayağıyla çiğnediği ortaya çıkan tatlı imalathanesi mühürlendi.
AYAĞIYLA HAMUR ÇİĞNEDİ
Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde kaydedildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Görüntülerde bir kişinin hamuru ayağıyla çiğnediğinin görülmesi üzerine ekipler çalışma yaptı.
2 DÜKKAN MÜHÜRLENDİ
İhbar üzerine dün akşam saatlerinde işletme denetlendi. Denetim kapsamında imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 ayrı dükkan mühürlendi, işletmeye ise cezai işlem uygulandı.
Konuyla ilgili Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de bilgi verildiği ve sürecin sürdürüldüğü öğrenildi.
Olayla ilgili idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.