İşe girişte yeni dönem: İşveren de uyuşturucu testi istiyor | Talep 6-7 katına çıktı

TÜPRAŞ STAJYERLERDEN İSTİYOR



Testler özellikle enerji, sanayi, lojistik, savunma, kimya ve ağır sanayi sektörlerinde yaygın olarak uygulanıyor. Türkiye'nin en stratejik kuruluşlarından biri olan Tüpraş'ın stajyerler dahil tüm adaylar için bu testleri zorunlu hale getirdiği öğrenildi. Kurum yetkilileri de bu uygulamayı doğruladı. Özellikle büyükşehir belediyelerine bağlı ulaşım kurumlarında son yıllarda düzenli testlerin yapılmaya başladığı, son iki yılda bu nedenle yaklaşık 50 kişinin işine son verildiği belirtiliyor. TCDD'nin ise madde kullanımına yönelik kontrolleri işe alım kriterleri arasında üst sıraya taşıdığı görülüyor. Savunma ve havacılık sanayii gibi kritik üretim alanlarında faaliyet gösteren ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi kurumlarda da çalışan güvenliği ve üretim güvenliği kapsamında madde kullanımına yönelik denetimlerin yeni yıl itibarıyla hem işe alımda hem de mevcutta daha sistematik hale geldiği dile getiriliyor. Uygulamanın en hızlı yayıldığı alanların başında güvenlik, sağlık, lojistik, enerji, ağır sanayi, savunma ve yazılım sektörleri geliyor. Uzmanlara göre bu alanlarda çalışanların dikkat seviyesi ve karar alma kabiliyeti yalnızca şirket performansını değil, doğrudan insan hayatını, kamu güvenliğini ve veri bütünlüğünü etkiliyor. Sanayi tesislerinde makine operatörlerinin küçük bir dikkat kaybının ciddi iş kazalarına yol açabildiği, bilişim alanında çalışan bir personelin tek bir hatasının milyonlarca veriyi riske atabilir. ExxonMobil, BP, UPS ve FedEx gibi küresel şirketlerde ise bu testler standart olarak isteniyor.