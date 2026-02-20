CHP'li Buca Belediyesi'nde her gün yeni bir kriz yaşanıyor! İşçiler eylemlere başladı

İzmir Buca Belediyesi'nde krizler bitmiyor. Geçtiğimiz haftalarda işçi eylemleri ile Türkiye gündemine oturan CHP'li Buca Belediyesi'nde bu seferde memur krizi patlak verdi. Belediye yönetimi ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi gereği her ay maaşlarla birlikte memurlara ödenmesi gereken Sosyal Denge Tazminatı (SDT) 7 aydır ödenmeyince, belediyede örgütlü sendika ile işveren arasındaki ipler kopma noktasına geldi.Memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu şube yönetimi ödeme krizinin ardından eylem kararı aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada dünden itibaren her gün saat 11.00 ile 12.30 saatleri arasında eylem yapılacağı duyuruldu.Sendika belediye yönetiminden somut ve takvime bağlanmış bir ödeme planı talep etti. Kazanılmış haklar teslim edilene kadar mücadeleye devam edeceklerini açıklayan sendika yönetimi, ödemelerde yaşanan aksamalardan ötürü memurların büyük mağduriyet yaşadığını belirtti.



ÇÖP DAĞLARI OLUŞMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda maaşlarını alamayan yaklaşık 1800 işçi, iş bırakma eylemleri gerçekleştirmiş, ilçe sokakları toplanmayan çöpler nedeniyle mikrop yuvası haline dönüşmüştü. Eylemler sırasında belediye yönetimi işçilerin örgütlü olduğu sendikaya defalarca ödeme takvimi sunsa da her seferinde işçiye verilen sözler havada kalmıştı. İşçilerin son iş bırakma eyleminin ardından belediye yönetimi kredi çekip işçi alacaklarını ödemişti.