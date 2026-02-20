CANLI | Başkan Erdoğan'dan Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz İstanbullular, Cemre Vakfının kıymetli insanları, saygı değer misafirler mübarek Ramazan'ı Şerifte sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. İkinci gününü idrak ettiğimiz Ramazan'ı Şerifimizin tüm insanoğluna hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum.

Gözlerinin ışıltısı yüreğimi ısıtan geleceğe dair umutlarımı büyüten siz genç arkadaşlarımla birlikte Türkiye'nin sorumluluk sahibi tüm gençlerini burada saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı program vesilesiyle bugün ülkemizin 81 iline yarın dünyanın dört bir yanına düşeceğine inandım siz Cemrelerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlaşıyor sizi heyecan paylaşmak sizinle ufka bakmak birlikte yürümek benim için ayrı bir gururdur mutlulukların en büyüğüdür. Vakfımızın Hayri Başkanı Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan'ı tebrik ediyorum.

Sizlere bakınca tabiatla aynı dili konuşan bir hassasiyeti özü hakka ve hakikate giden bir inceliği görüyorum. Sizlere bakınca benim sadık yarim kara topraktır diyerek kültürümüzün varlıkla bağını sanata dönüştüren Aşık Veysel'deki idrak derinliğini görüyorum. Sizlere bakınca sadece doğal afetlerde hızır gibi yetişen gönül elçileri değil aynı zamanda kendini dünyanın geleceğinden mesul hisseden darda kalana yetişmeye hayat tarzı haline getiren yüksek bir sorumluluk bilinci görüyorum.