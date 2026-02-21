ABD'de pedofili skandalları peş peşe geliyor: Hugh Hefner'ın eşi ihbar etti!

Playboy dergisini kurucusu Hugh Hefner ve eşi Crystal Hefner İTİRAFLARINDAN ARDINDAN GÖREVİNDEN KOVULDU Bu albümlerin 1960'lardan başlayarak onlarca yıl içerisinde hazırlandığını iddia eden Hefner, "Ve o dönemde reşit olmayan ve görüntülerinin nasıl saklanacağı veya kontrol edileceği ile ilgili rıza gösteremeyen kız çocuklarının görüntülerini içerebilir,"şeklinde konuştu. Hefner, "Kamuoyunun şunu anlaması çok önemli: Dergilerde çıkan görüntülerden bahsetmiyorum," dedi. "Benim odak noktam, Hugh Hefner'ın kişisel hatıra defterlerinin, kapalı kapılar ardında gerçekleşen özel anları nasıl kaydettiğidir"ifadelerine yer verdi. Albümlerin şu anki yeri bilinmediği ancak Hefner, birçoğunun Kaliforniya'daki özel tesislerde depolanıyor olabileceğini duyduğunu ve vakıf içindeki üyelerden daha önce bazılarının fotoğrafların dijitalleştirilebileceği özel konutlarda olabileceğini öğrendiğini iddia etti.

Crystal Hefner (Crystal Harris) Avukat Allred, görüntülerin dağıtımını önlemek amacıyla, Hugh Hefner'in yaşadığı Kaliforniya ve vakfın genel merkezinin bulunduğu Illinois eyaletlerinin başsavcılıklarına bir soruşturma başlatılması talebiyle şikayetlerde bulunduğunu söyledi. Hefner, bu endişelerini dile getirdikten sonra vakfın genel müdürlüğü görevinden kovulduğunu, vakfın görüntüleri dijitalleştirdiğini ve bunların satılabileceğinden veya bir veri sızıntısı olabileceğinden endişe duyduğunu söyledi.

Avukat Gloria Allred Allred, "Fotoğrafların dijitalleştirildiğini ancak dağıtılma planlarının olmadığını öğrendik. Eğer dijitalleştiriyorlarsa, ki bu yasalara aykırı olmayabilir, onlarla ne yapmayı planlıyorlar?"ifadelerini kullandı. HEFNER AİLESİNDEN YANIT GECİKMEDİ "Crystal Harris'in (Crystal Hefner) babamız Hugh Hefner ve hatıra defterleriyle ilgili son zamanlarda yaptığı kamuoyu açıklamalarına cevaben, bu materyalleri uzun yıllar boyunca kapsamlı bir şekilde inceledik; aynı şekilde, onun yaşam çalışmalarını hem öven hem de eleştirel bir şekilde inceleyen çok sayıda tarihçi, film yapımcısı ve gazeteci de bu incelemeleri yaptı."

Hugh Hefner ve Playboy modelleri ile 60. Cannes'te Bu materyallerle çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir aşina olmamıza rağmen, öne sürüldüğü gibi, reşit olmayanların uygunsuz görüntülerini asla görmedik. Albümler, onlarca yıllık kişisel, mesleki ve aile tarihini belgeliyor. Babamız hayatının büyük bir bölümünü kamuoyu önünde yaşadı ve bu materyalleri, nihayetinde saklanması veya gizlenmesi değil, tam bağlamıyla korunması ve incelenmesi amacıyla tarihi bir kayıt olarak bir araya getirdi. Bu büyüklükteki iddiaların kanıt ve kesinlikle desteklenmesi gerektiğine, kanıt olmadan ima yoluyla değil, inanıyoruz. Marston ve Cooper Hefner yaptıkları açıklamada, "Üniversite veya müze ile ortaklık içinde albümlerin korunmasını ve kendisinin uzun zamandır dile getirdiği isteklerine uygun olarak sorumlu bir şekilde halkın erişimine açılmasını destekliyoruz"ifadelerine yer verdi.