ABD'de pedofili skandalları peş peşe geliyor: Hugh Hefner'ın eşi ihbar etti!
Jeffrey Epstein’in kurduğu sapık pedofili ağının yankıları sürerken, ABD’de bir skandal daha patlak verdi.Playboy’un kurucusu Hugh Hefner’ın kişisel arşivleri mercek altında. Dul eşi Crystal Hefner, vakfın elinde reşit olmayanlara ait izinsiz çekilmiş görüntüler bulunabileceğini iddia ederek soruşturma çağrısı yaptı. Hefner ailesi ise suçlamaları kesin bir dille reddetti.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurduğu fuhuş ağı ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyalarının yankıları sürerken, kamuoyunu sarsacak yeni bir iddia gündeme geldi. Bu kez suçlamaların odağında Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner var. Epstein skandalıyla birlikte yeniden tartışmaya açılan karanlık ilişkiler ağı, şimdi de Hefner'ın adıyla anılıyor. 2017 yılında 91 yaşında hayatını kaybeden Hefner'ın dul eşi Crystal Hefner, ölen eşinin kurduğu vakfa ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Avukatı Gloria Allred ile birlikte açıklama yapan Crystal Hefner, vakfın son derece hassas içeriklere sahip kişisel arşivleri elinde tuttuğunu öne sürdü.
1960'LARDAN BERİ TOPLANAN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER VAR
İddiaya göre vakıf, Hugh Hefner'a ait yaklaşık 3 bin kişisel albümü muhafaza ediyor. Bu albümlerde binlerce çıplak fotoğrafın bulunduğu ve aralarında reşit olmayan kız çocuklarının izinsiz çekilmiş müstehcen görüntülerinin de olabileceği ileri sürüldü. Crystal Hefner, söz konusu koleksiyonun 1960'lı yıllardan itibaren on yıllara yayıldığını iddia ederek resmi makamları soruşturma başlatmaya çağırdı.
Hefner'ın kurduğu vakfın, kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarına ait son derece özel ve mahrem içerikleri saklıyor olabileceği yönündeki bu iddialar, ABD kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Crystal Hefner, vakfın elindeki arşivlerin bağımsız makamlar tarafından incelenmesini talep ederken, konuyla ilgili henüz resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına dair açıklama yapılmadı. Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açılmasıyla birlikte geçmişteki ilişkiler ağının yeniden mercek altına alındığı bir dönemde ortaya atılan bu iddialar, ABD'de medya, siyaset ve iş dünyasında yeni bir skandalın habercisi olarak değerlendiriliyor.
İTİRAFLARINDAN ARDINDAN GÖREVİNDEN KOVULDU
Bu albümlerin 1960'lardan başlayarak onlarca yıl içerisinde hazırlandığını iddia eden Hefner, "Ve o dönemde reşit olmayan ve görüntülerinin nasıl saklanacağı veya kontrol edileceği ile ilgili rıza gösteremeyen kız çocuklarının görüntülerini içerebilir,"şeklinde konuştu. Hefner, "Kamuoyunun şunu anlaması çok önemli: Dergilerde çıkan görüntülerden bahsetmiyorum," dedi. "Benim odak noktam, Hugh Hefner'ın kişisel hatıra defterlerinin, kapalı kapılar ardında gerçekleşen özel anları nasıl kaydettiğidir"ifadelerine yer verdi.
Albümlerin şu anki yeri bilinmediği ancak Hefner, birçoğunun Kaliforniya'daki özel tesislerde depolanıyor olabileceğini duyduğunu ve vakıf içindeki üyelerden daha önce bazılarının fotoğrafların dijitalleştirilebileceği özel konutlarda olabileceğini öğrendiğini iddia etti.
Avukat Allred, görüntülerin dağıtımını önlemek amacıyla, Hugh Hefner'in yaşadığı Kaliforniya ve vakfın genel merkezinin bulunduğu Illinois eyaletlerinin başsavcılıklarına bir soruşturma başlatılması talebiyle şikayetlerde bulunduğunu söyledi. Hefner, bu endişelerini dile getirdikten sonra vakfın genel müdürlüğü görevinden kovulduğunu, vakfın görüntüleri dijitalleştirdiğini ve bunların satılabileceğinden veya bir veri sızıntısı olabileceğinden endişe duyduğunu söyledi.
Allred, "Fotoğrafların dijitalleştirildiğini ancak dağıtılma planlarının olmadığını öğrendik. Eğer dijitalleştiriyorlarsa, ki bu yasalara aykırı olmayabilir, onlarla ne yapmayı planlıyorlar?"ifadelerini kullandı.
HEFNER AİLESİNDEN YANIT GECİKMEDİ
"Crystal Harris'in (Crystal Hefner) babamız Hugh Hefner ve hatıra defterleriyle ilgili son zamanlarda yaptığı kamuoyu açıklamalarına cevaben, bu materyalleri uzun yıllar boyunca kapsamlı bir şekilde inceledik; aynı şekilde, onun yaşam çalışmalarını hem öven hem de eleştirel bir şekilde inceleyen çok sayıda tarihçi, film yapımcısı ve gazeteci de bu incelemeleri yaptı."
Bu materyallerle çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir aşina olmamıza rağmen, öne sürüldüğü gibi, reşit olmayanların uygunsuz görüntülerini asla görmedik. Albümler, onlarca yıllık kişisel, mesleki ve aile tarihini belgeliyor. Babamız hayatının büyük bir bölümünü kamuoyu önünde yaşadı ve bu materyalleri, nihayetinde saklanması veya gizlenmesi değil, tam bağlamıyla korunması ve incelenmesi amacıyla tarihi bir kayıt olarak bir araya getirdi. Bu büyüklükteki iddiaların kanıt ve kesinlikle desteklenmesi gerektiğine, kanıt olmadan ima yoluyla değil, inanıyoruz.
Marston ve Cooper Hefner yaptıkları açıklamada, "Üniversite veya müze ile ortaklık içinde albümlerin korunmasını ve kendisinin uzun zamandır dile getirdiği isteklerine uygun olarak sorumlu bir şekilde halkın erişimine açılmasını destekliyoruz"ifadelerine yer verdi.
JEFFREY EPSTEİN OLAYI
18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.
Jeffrey Epstein, ABD'li milyarder bir finansçıydı. Siyaset, iş ve akademi dünyasından çok sayıda güçlü isimle kirli ilişkileri ve bu kişilere kurulan tuzakları vardı. 2000'li yılların başından itibaren reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ve bir"fuhuş ağı" kurduğu iddia edildi. 2008'de Florida'da çocuklara yönelik fuhuş suçlamasıyla tartışmalı bir anlaşma yaparak kısa süreli hapis cezası aldı. Temmuz 2019'da New York'ta federal savcılar tarafından 18 yaş altındaki kız çocuklarını cinsel amaçlı istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla yeniden tutuklandı. 10 Ağustos 2019'da New York'taki Metropolitan Cezaevi'nde hücresinde ölü bulundu. Resmi açıklamaya göre, ölüm nedeni intihardı. Ancak güvenlik kameralarının çalışmaması ve nöbet ihmali gibi detaylar nedeniyle kamuoyunda komplo teorileri ortaya çıktı. Epstein'in özel uçağı ve bağlantıları üzerinden çok sayıda ünlü ve güçlü ismin adı kamuoyuna yansıdı. Bu kişilerin suç işlediğine dair doğrudan kanıt bulunmamakla birlikte, dosyaların açıklanması uzun süre tartışma konusu oldu.