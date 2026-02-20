15 ilde 15 ayrı suç örgütüne operasyon: 140 şüpheliden 80'i tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 80'inin tutuklandığını duyurdu. 15 suç örgütüne operasyon: 140 gözaltı 15 İLDE 15 AYRI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıkları tarafından, 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

15 ilde 15 ayrı suç örgütüne operasyon (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir) Bu kapsamda, hesaplarında toplam 1 milyar 886 milyon TL tutarında hareket tespit edilen 140 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 80'i tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.