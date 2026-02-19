Türk dizilerine 100 bin dolarlık destek! Bakan Ersoy yeni modeli açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk dizilerinin yakaladığı başarı sayesinde Türkiye'nin dünyanın en çok dizi ihraç eden ülkeleri arasında yer aldığını belirtti. Ersoy, Türk dizilerine yönelik yeni destek modelini de açıkladı. Yaklaşık 170 ülkede bir milyara yakın izleyiciye ulaşan sektörün artık tanıtım ve turizm stratejisinin lokomotifi olacağını belirten Ersoy, yurt dışında yayınlanan dizilere 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek sağlanacağını duyurdu.

ÜCRETSİZ TAHSİS

Dizilerin ortalama 120 dakika olarak yayınlandığını, fakat yurt dışına 40–45 dakikalık bölümler halinde ihraç edildiğini hatırlatan Ersoy bu nedenle her bölüm için maksimum 33 bin dolar destek verileceğini belirtti. Bakanlığın ayrıca çekim mekânlarıyla ilgili bürokratik süreçlerin hızlandırılması ve Bakanlığa bağlı alanların ücretsiz tahsisi gibi kolaylıklar sağlayacağını belirten Ersoy, sektörün daha güçlü üretim yapabilmesi için desteklerin genişletileceğini kaydetti.