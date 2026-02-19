PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti. Erdoğan çiçeği burnunda bakanlara görevlerinde muvaffakiyet diledi.

Başkan Erdoğan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan, yeni bakanlara görevlerinde muvaffakiyetler diledi.

Başkan Erdoğan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti-2

Gürlek ve Çiftçi, Başkan Erdoğan'ın Ramazan'ını tebrik etti.

Başkan Erdoğan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti-3



CHP'NİN KÜRSÜ PROVOKASYONU

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni görevlerine atanmış, iki bakanının yemin töreni CHP'nin kürsü provokasyonuna sahne olmuştu.

Başkan Erdoğan Meclis'teki skandal görüntüler sonrası CHP'ye "Siz Gazi Meclis'e milletin hakkını mı savunmaya geldiniz yoksa terör estirmeye mi?" diyerek tepki göstermişti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Ankara'daki Valiler Buluşması'nda "Muhalefetin tavrı Gazi Meclisi'mize yakışmadı"demişti.

