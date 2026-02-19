Resmi Gazete’de yayımlandı: Üst düzey atamalarda yeni düzenleme

Kararname ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılacak. Bu cetvellerde yer almayan kadro ve görevlere ise ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama gerçekleştirilebilecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar, söz konusu yetkilerini alt kademe yöneticilere devredebilecek.

Kararname ile ayrıca, atama usulü ve atamaya yetkili makama ilişkin bazı hükümler (II) sayılı cetvel kapsamındaki kadro ve görevler bakımından uygulanmayacak. 3 sayılı Kararnamenin 3'üncü maddesinin bazı fıkraları da yürürlükten kaldırıldı.

GÖREV SÜRESİNE İLİŞKİN GEÇİCİ HÜKÜM

Yeni düzenlemeyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne geçici bir madde eklendi. Buna göre, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte (III) sayılı cetvel kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlar, görev süresi bakımından atandıkları tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine tabi olmaya devam edecek.

(I) VE (III) SAYILI CETVELLER GÜNCELLENDİ

Kararname kapsamında (I) sayılı cetvelde yer alan kadro ve pozisyon listesi de yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri, İletişim Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, büyükelçiler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve başkan yardımcıları, YÖK üyeleri, TÜBİTAK Başkanı, TÜİK Başkanı, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı, rektörler ile çeşitli kurumların başkan ve yönetim kurulu üyeleri gibi çok sayıda üst düzey görev yer aldı.

(III) sayılı cetvelde ise bazı görevler için belirlenen süreler düzenlendi. Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, YÖK üyeleri, TÜBİTAK Başkanı ve TÜİK Başkanı için görev süresi 4 yıl olarak belirlendi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesinin görev süresi 5 yıl olurken, bazı yönetim kurulu üyelikleri ve kurul üyelikleri için süre 3 yıl olarak düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.