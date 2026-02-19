PKK raporunda ‘umut hakkı’ yok! Meclis'te kırmızı çizgiler net çizildi

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporunu tamamladı. Yedi başlık, 60 sayfadan ve 7 başlıktan oluşan raporda PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı'tanınmasıyla ilgili bir ibare yer almadı. Fakat raporda yer alan "İnfaz adaletinin sağlanması gerekmektedir" ibaresiyle bu hakkın doğabileceği yorumları yapıldı.



Hazırlanan raporda Türkiye'nin üniter yapısı, toprak bütünlüğü ve resmi dilinin Türkçe olduğu vurgulanarak kırmızı çizgiler netleştirildi. Silah bırakma sürecinin herhangi bir pazarlık içermediği ve şehitlerin emanetine bağlı kalınacağı resmen ifade edildi. Raporun girişinde, Terörsüz Türkiye sürecinin geçmişteki benzer teşebbüslerden en büyük farkının "Meclis zemini" olduğu vurgulandı. Siyasetin ilk kez bu denli güçlü inisiyatif alarak meseleyi millî iradenin gözetimine sunduğu ifade edildi. Terörsüz Türkiye hedefi başarıldığında bu yaklaşımın literatüre "Türkiye Modeli" olarak geçeceği belirtildi.



AİHM VE AYM KARARLARI

Raporda terör iltisaklı belediye başkanlarının yerine kayyum atanmaması da öneriler arasında. AİHM ve AYM kararlarıyla ilgili eksiksiz uyumu sağlayacak yeni mekanizmaların kurulması öneriliyor. Tutuksuz yargılamanın esas alınması, hasta ve yaşlı mahkumlar için infaz ertelemesi ve şiddet içermeyen fiillerin terör suçu sayılmaması gerektiği belirtiliyor. Basın hürriyetini kısıtlayan kanunların yeniden ele alınması ve siyasi partilerin uzlaşısıyla yeni Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu hazırlanması tavsiye ediliyor. Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması durumunda, yeni başkanın sadece belediye meclisi içinden seçilmesi yönünde mevzuat değişikliği öneriliyor.