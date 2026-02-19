MSB'den Suriye'de entegrasyon mesajı: "Başka bir ihtimal söz konusu değil"

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yunanistan ile Chevron şirketi arasındaki anlaşma ve bölgedeki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Millî Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlendi. MSB, Yunanistan'ın Girit adasının güneyinde uluslararası şirketlerle yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerinin, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırı olduğunu belirterek, Türkiye'nin Libya makamlarının bu konudaki girişimlerine destek vermeyi sürdüreceğini bildirdi.

Yunanistan'ın, Girit'in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak uluslararası şirketler ile yürüttüğü faaliyetler doğrudan ülkemizin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir.

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI" Yunanistan'ın Girit'in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak yürüttüğü çalışmaların yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Libya

LİBYA MAKAMLARINA DESTEK MESAJI



Libya ile ülkemiz arasındaki 2019 tarihli Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırasına ve Libya'nın 27 Mayıs 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler'e bildirdiği deniz yetki alanları hilafına yürütülmeye çalışılan bu hukuksuz faaliyetin karşısındayız. Yunanistan'ın bu tek taraflı ve hukuksuz faaliyetlerine karşı Libya makamlarının girişimlerde bulunması için gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz.

Suriye'deki entegrasyon süreci, Somali ile yürütülen stratejik iş birliği ve Airbus heyetiyle gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bölgesel güvenlikten teknolojik iş birliklerine kadar pek çok kritik başlıkta Türkiye'nin kararlı duruşu vurgulandı.

SURİYE'DE "TEK DEVLET, TEK ORDU" VURGUSU



Suriye'deki güncel gelişmelere değinilen açıklamada, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki entegrasyon sürecinin süratle tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Türkiye'nin sahadaki gelişmeleri milli menfaatler doğrultusunda anlık olarak takip ettiği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi;

Entegrasyonun Suriye'nin üniter yapısını koruyacak; tek devlet ve tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimal söz konusu değildir. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmaktadır.