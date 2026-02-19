İstanbul'da iftar öncesi trafik kilit: Yoğunluk yüzde 85'e yükseldi

İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde iftar saatinin de yaklaşmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. Mesaisini tamamlayan İstanbulların ramazanın ilk iftarına yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da ilk iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. (Haberin fotoğrafları DHA ve İBB'den alınmıştır.)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde her iki yönde de yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Şişli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında her iki istikamette araçlar güçlükle ilerliyor.

Kara yolunun Mecidiyeköy, Okmeydanı, Haliç Köprüsü, Cevizlibağ, Yenibosna, Bakırköy, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece mevkilerinde de yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe'den, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar her iki yönde trafik yoğun seyrediyor. Gaziosmanpaşa mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Otogar Hal Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğun seyrediyor.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu gözleniyor.