Dr. Serhat Albayrak'a iftira atan provokatör tazminat ödeyecek

Günün Manşetleri Tüm Manşetler

Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan vekili Dr. Serhat Albayrak'ı ve Turkuvaz Medya Grubu'nun "milli medya" faaliyetlerini hedef alan ahlaksız iftira cezasız kalmadı.Sosyal medyadakullanıcı adını kullanan ve yer altı dünyasının kadrolu trollüğünü yapan Enes Aydın isimli müfteri tazminat ödemeye mahkum edildi.Dava, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Enes Aydın'ın bilinçli olarak kamuoyunu yönlendirdiği, sistematik bir biçimde dezenformasyon yaydığı ifade edildi.Mahkeme kararında Aydın'ın "haksız fiile" imza atarak suç işlediği vurgulandı.20.000 TL'lik tazminatın 22.02.2023 tarihli haksız fiilden bugüne günümüzdeki tutarıyla tahsil edileceği öğrenildi.