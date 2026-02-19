Cumhurbaşkanına hakaret yanıltıcı bilgi yayma: Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
Alican Uludağ hakkında, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. Ankara’da gözaltına alınan Uludağ’ın 20 Şubat’ta İstanbul’da savcılığa mevcutlu olarak sevk edilmesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Alican Uludağ isimli şahsın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir takım paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' ve 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın 20 Şubat tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi yönünde talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.