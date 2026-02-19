CHP'li ABB bu kez de çamurlu suyu vatandaşlara içirdi!

Ankara köye döndü... CHP'li Mansur Yavaş başkanlığında her gün yeni bir skandala uyanan başkentliler, suya muhtaç hale geldi. Birçok ilçede suların kesilmesine isyan eden vatandaşlar, musluktan akan suların çamurlu olmasına da isyan etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'nın içme suyu kaynaklarından biri olan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'nda tespit edilen kirlilik nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'ne 2 milyon 98 bin lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık ayrıca sorumlular hakkında adli işlem başlatılması için suç duyurusunda bulundu. Denetim raporları, Ankara'nın içme suyunu doğrudan etkileyen bir havzada arıtılmamış atık su taşmalarının yaşandığını ortaya koyarken, olay kamuoyunda "altyapı ihmali" ve "denetim zafiyeti" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bakanlık, Çevre Kanunu çerçevesinde ASKİ'ye 2 milyon 98 bin lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca olayda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Haber: Tolga Özlü