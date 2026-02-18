TÜİK Ekim-Aralık 2025 dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı: İstihdam artıyor

GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE 58 BİN KİŞİ AZALDI Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi olarak tespit edildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı geçen yılın 4. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,8, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, söz konusu dönemde 2024'ün aynı dönemine göre 0,3 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak öngörüldü.

TÜİK istatistikleri açıkladı.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 32 MİLYON 686 BİN KİŞİYE ULAŞTI



Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla, 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bin kişiye ulaştı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2025'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla, 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da 0,1 puanlık artışla, yüzde 49,1 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,7 iken, kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 78 bin kişi artarak 35 milyon 599 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 53,5'e yükseldi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda yüzde 35,9 oldu.