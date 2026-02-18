İstanbul’da sulu kar trafiği vurdu: Akşam saatlerinde yoğunluk %90'a çıktı

Hızlı Özet Göster İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sulu kar ve iş çıkış saatinin etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı ve İBB'den alınmıştır.) Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Şişli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında her iki istikamette araçlar güçlükle ilerliyor. Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy ve Cevizlibağ'da da yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Hasdal ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında her iki istikamette de trafik ağır ilerliyor. Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu gözleniyor.