Galata Kulesi'nde Ramazan atmosferi: İftar vaktinde yeşil aydınlatma

Galata Kulesi'nin dış aydınlatması 18 Şubat akşamından itibaren yeşil olarak uygulanmaya başlandı. Ezan sesiyle birlikte iftar vaktinin işitsel olarak duyurulmasının yanı sıra, İstanbul'un birçok noktasından görülebilen tarihi kulenin yeşile bürünmesiyle görsel olarak da iftar saatine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Tarihi kulede Ramazan atmosferi yansıtılıyor.

GALATA KULESİ'NE ÖZEL GÖRSEL YANSITMA



Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce özel olarak hazırlanan görsel içerik ise Galata Kulesi'nin duvarlarına yansıtılmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede gerçekleştirilecek bu uygulama ile şehirde Ramazan ayının manevi atmosferinin daha güçlü şekilde hissedilmesi planlanıyor.