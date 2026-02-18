Deniz Sinan Demir "Sünniliği" hedef aldı: Küfürler yağdırdı soruşturma başlatıldı!

DENİZ SİNAN DEMİR'DEN REZİL SÖZLER Bir arkadaşıyla birlikte sosyal medya üzerinden canlı yayın açan Demir, "Sünnilerin a... Gelmiş geçmiş en iğrenç topluluk Sünnilerdir. Hepsinin a...Yahudi mi Sünni mi? Yahudi'yi seçerim. Tiksiniyorum Sünnilerden. Bebeğinden yaşlısına hepsinin a..." şeklinde rezil ifadeler kullandı.

Ramazan öncesi milletin değerlerini hedef alarak sinir uçlarına dokunan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya ünlüsü olduğu öne sürülen Deniz Sinan Demir isimli şahıs "Sünnilil" mezhebini hedef alarak ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulundu.

ÖZÜR VİDEOSU ÇEKTİ: ALKOLLÜYDÜM Gelen yoğun eleştirilerin ardından Deniz Sinan Demir bir özür videosu paylaştı. Yayın sırasında alkolün etkisi altında olduğunu öne süren Demir, kullandığı ifadeler nedeniyle özür diledi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında"halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle"halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama"suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama, el koyma talimatı verildiği de kaydedildi.