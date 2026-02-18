Başkan Erdoğan imzalı Ulusal Staj Programı'na 252 bin genç başvurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Ocak'ta Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı kapsamında duyurulan Ulusal Staj Programı başvuruları devam ediyor. "İŞKUR'la Geleceğini Şekillendir" sloganıyla üniversite gençlerini staj imkanına kavuşturan programa, bugüne kadar 252 bin öğrenci başvurdu.

SON TARİH 16 MART

Üniversite öğrencilerinin iş dünyasıyla buluşmasına güçlü bir zemin sunan programa başvurular, "ulusalstajprogrami.iskur. gov.tr" internet sitesinden 16 Mart saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Başvuruların sona ermesinin ardından adayların eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performansı, becerilerini artırmaya yönelik çalışmaları ve başarıları göz önünde bulundurularak, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlilik puanları oluşturulacak. İşverenler, öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden sadece söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden adaylara staj teklifi gönderecek.

KİMLER KATILACAK?

1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış kişiler (1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olanlar),

Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif öğrenci olanlar ve 4 üzerinden en az 2 (veya muadili) not ortalamasına sahip bulunanlar,

Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç lisans düzeyinde 2, 3 veya 4'üncü sınıf, ön lisans düzeyinde ise 1 veya 2'nci sınıf öğrencisi olanlar,

Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olan yurt dışında eğitim gören yüksek lisans ve doktora adayları.