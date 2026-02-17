PODCAST CANLI YAYIN

MHP Genel Başkanı Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI YAYIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MHP Genel Başkanı Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI YAYIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Allah kısmet ederse önümüzdeki Perşembe günü Ramazan-ı Şerif'in ilk gününü idrak edeceğiz. Bu kutlu ayda niyazım hasta gönüllerin şifayla dertlilerin devayla borçluların edayla kavuşmasıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI YAYIN-2

Şımarık ve soykırımcı İsrail Başbakanı ve hükümeti insan hakları ihlaline zora dayalı şekilde devam etmiştir. Batı Şeriada arazi teşkiline ilişkin aldığı son karar uluslararası hukukun ihlali kadar, süregelen soykırımın farklı kanallardan ilerlediğinin teyididir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI YAYIN-3

Nerede bir sorun varsa Türkiye müessir bir şekilde oradadır. Bozuk plak gibi aynı nakarata takılıp kalanların ezbere dayalı kara propagandayı marifet sayanların zoruna gitse de alayının birden uykuları kaçsa da diyorum ki Süper Güç Türkiye'nin muktedir adımları duyulmaya başlamıştır.

Kucaklaşmak varken kutuplaşmak vahamettir. Konuşmak varken kavga etmek insani hasletlere vebaldir.

Detaylar gelecek...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler