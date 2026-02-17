İzmir'deki alt yapı problemleri vatandaşı isyan ettirdi | Sokaklar göle döndü
CHP yönetimindeki İzmir’de sağanak sonrası Alsancak ve Kordon başta olmak üzere birçok nokta suyla doldu, rögarlar taştı, iş yerlerini su bastı. Esnaf kepenk kapatırken vatandaşlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Çeşme’de ise deniz taştı, altyapı yetersizliği vatandaşı bir kez daha isyan ettirdi.
Hızlı Özet Göster
- İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Alsancak ve Kordon bölgesindeki yollar su altında kaldı, rögarlar taştı.
- Sağanak nedeniyle bölgedeki çok sayıda iş yeri ve binaların zemin katları su bastı, birçok işletme kepenk kapattı.
- Bölge esnafı altyapıda gider olmadığı için suların tahliye edilemediğini ve ana giderlerden yukarı su yükseldiğini belirtti.
- Çeşme ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı ve bazı yollar su altında kaldı.
- Geçen yıl bölgede su taşkınları ve elektrik kaçağından dolayı 2 kişi hayatını kaybetmişti.
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle iş yerlerini ve bazı binaları su bastı. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Alsancak ve Kordon bölgesindeki yol ve kaldırımlar suyla doldu, rögarlar taştı.
SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar suyla kaplanan yollarda kontrollü şekilde ilerledi. Bölgede çok sayıda iş yerini ve bazı binaların zemin katlarını su bastı. İş yeri sahipleri, çalışanlar, bina sakinleri ve belediye ekipleri biriken suları tahliye etmeye çalıştı.Bölgedeki birçok işletmenin kepenklerini kapattığı görüldü. Esnaf Adem Kandemir sağanağın ardından her zaman benzer sorunları yaşadıklarını söyledi.
HAYAT FELÇ OLDU
Suların altyapıdan gitmediğini ifade eden Kandemir, "Bölgede gider olmadığı için suyu boşaltmaya çalışıyorlar. Ana giderlerden yukarı su yükseliyor. İnsanlar ekmek teknesi dükkanlarını sağanak öncesi kepenklerini indirdi ve gitti." dedi. Kordonda işletme sahibi Şahin Hızır ise sağanağın ardından hayatın felç olduğunu anlattı.
BİR ÇÖZÜM BULUNMASI LAZIM
Su birikintileri nedeniyle insanların dışarı çıkmasının mümkün olmadığını aktaran Hızır, şunları kaydetti: "Bölgemizde geçen yıl su taşkınlarından, elektrik kaçağından dolayı 2 can kaybı oldu. Yetkililerin bu soruna çözüm bulması lazım. Kordonu trafiğe kapatmaktansa altyapısını yenilemek, İzmirlilerin burada daha rahat ve özgür hareket etmesini sağlamak gerek. Alsancak İzmir'in incisi ama son zamanlardaki terk edilmiş hali, işletmeci ve halk olarak bizi çok üzüyor."
Öte yandan Çeşme ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle deniz taştı, bazı yollar su altında kaldı.