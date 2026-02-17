İstanbul ve Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına operasyon: 10 gözaltı!
İstanbul ve Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaparak Irak ve Suriye’de tutuklu bulunan örgüt mensupları ve aileleri için “yardım” adı altında para topladığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ adına sosyal medya üzerinden propaganda yaparak Irak ve Suriye'de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile aileleri için para topladığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.İstanbul ve Adana'da DEAŞ operasyonu
İSTANBUL VE ADANA'DA OPERASYON
Yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin bir sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve 'yardım' adı altında para toplandığı tespit edildi. Toplanan paraların Irak ve Suriye'de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile ailelerine aktarıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden propaganda yaptığı ve başka bir kişiye ait hesap üzerinden para toplanmasını sağladığı belirlenen kişiler ile bu hesaba para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.