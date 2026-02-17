İstanbul ve Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına operasyon: 10 gözaltı!

Terör örgütü DEAŞ adına sosyal medya üzerinden propaganda yaparak Irak ve Suriye'de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile aileleri için para topladığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul ve Adana'da DEAŞ operasyonu

İstanbul ve Adana'da DEAŞ'ın finans ağına operasyon düzenlendi (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır) İSTANBUL VE ADANA'DA OPERASYON

Yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin bir sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve 'yardım' adı altında para toplandığı tespit edildi. Toplanan paraların Irak ve Suriye'de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile ailelerine aktarıldığı belirlendi.