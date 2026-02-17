İBB’nin rüşvet paralarını çaldıran emanetçi Bilal Durmaz’dan tuhaf ifade

Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumasının ve para kasalarının sürekli irtibatlı olduğu 'emanetçi' olarak bahsedilen Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz tutuklandı. Aynı tarihlerde Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'ın (28) Bakırköy'deki lüks Ekşinar Konakları sitesinde 3 aydır otomobilinin bagajında sakladığı 30 milyon dolar (1.3 milyar TL) çalındı. Bu paranın Taç Döviz'e yapılan operasyon öncesinde kaçırılan para olduğu belirlendi. 3 ilde 7 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin, operasyonun her aşaması için farklı uzmanlıklara sahip azılı bir kadrodan oluştuğu ortaya çıktı. Şebeke içinde bilişim hırsızlığı ve nitelikli dolandırıcılıkla sisteme sızabilecek isimlerin yanı sıra, işler ters gittiğinde "kan dökmekten" çekinmeyecek kasten yaralama ve tehdit sabıkalı şiddet yanlısı isimlerin bir araya geldiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER SİLİNMİŞ

Grubun içinde daha önce "kara para aklama" suçundan soruşturma geçiren Ömer Faruk Savaşçı'nın yer alması, şebekenin paraları sisteme sokma konusundaki hazırlığı da olabileceğini gözler önüne serdi. Aralarında 14 suç kayıtlı 17 yaşındaki bir çocuktan, hapis cezasıyla aranan dolandırıcılara ve uyuşturucu tacirlerine kadar uzanan bu tehlikeli kadro, soygun planını 15 dakikada tamamladı. Evinden 1.6 milyon dolar para çıkan Kemal Kırmızıdemir'in grubun baş şüphelisi olduğu değerlendirildi. Polisler, Kırmızıdemir'in soygun ve soyguna yakın saatlerde ne yaptığını belirlemek için yaşadığı sitesinden giriş çıkış anlarına ait çalışma yürüttü. Ancak sitede o anlara ait kamera görüntülerinin silindiği belirlendi. Sitesindeki 4 kişi daha gözaltına aldı. Böylece toplam gözaltı sayısı 11'e ulaştı.

BANKA KAPILARINIYÜZÜNE KAPATMIŞ

Bilal Durmaz, emniyetteki ifadesinde şunları söyledi: Yeni adrese taşınmam ile döviz bürosunda bulunan 30 milyon doları, ikamete getirdim. Banka kapılarını yüzüme kapattığı için bu kadar büyük bir tutarı nakit olarak taşıyordum. Tamamı 100 dolarlık banknot şeklindeydi. Son 3 aydır para nakit olarak 2 araçta bulunuyordu. O araçları da kullanmıyordum. Saat 21.00 sıralarında ikametime geldim, saat 01.00 sıralarında araçları kontrol ettim. Aracın sağ arka camın kırılmış olduğunu ve paraların tamamının yerinde olmadığını fark ettim. Bu paralar bana 3 aydır hiç lazım olmadığı için olduğu yerde duruyordu. Benim şirketimin 2025 yılında sermayesi 40 milyon liradır. Döviz işi yaptığımı yakın çevrem bilir ancak paraların bu şekilde muhafaza altında olduğunu bilenlerden şüphelendiğim kimse yoktur.

Haber:Ali Rıza Akbulut