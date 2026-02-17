Görele’de ikinci taciz skandalı! Tacizden ceza alan üyeye CHP kalkanı

Semin Aydın'ın mahkumiyet kararına rağmen CHP Giresun İl Genel Meclisi üyeliğine devam ettiği ve parti tarafından ihraç işlemi yapılmadığı öğrenildi.

Giresun'un Görele ilçesi Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlaması kapsamında tutuklanmasının yankıları sürerken, Görele'de yine bir taciz skandalı patlak verdi. CHP Giresun İl Genel Meclisi üyesi Semin Aydın'ın, Görele ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi H.D.'ye sarkıntılık ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

16 yaşındaki çocuğu taciz eden CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

ARABADA YAŞANDI

CHP Giresun İl Genel Meclisi üyesi Semin Aydın, 2024 yılında Görele'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 31 yaşındaki H.D.'ye iddiaya göre arabada tacizde bulundu. Alkollü olan Semin Aydın'ın, mağdur kadının kocasının restoranına gittiği,"Alkollüyüm, araç kullanamıyorum, eşin H.D. aracımla beni eve bırakabilir mi?"dediği, kadının da Semin Aydın'ı aracıyla eve bıraktığı ve bu sırada tacize uğradığı ortaya çıktı. Semin Aydın'ın araçta kadının bacaklarına dokunup göğsüne kafasını koyduğu ve "Seni seviyorum" dediği öne sürüldü. Kadının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Aydın hakkında dava açıldı. Yargılama sonucu Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 Eylül 2025 tarihinde açıkladığı kararda sanığın "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı"suçunu işlediğine hükmetti. Mahkeme, sanık hakkında 2 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra takdiri indirim uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü.