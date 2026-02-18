DMM'den CİMER'de 90 bin personel çalışıyor iddialarına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma sokulan “CİMER’de 90 bin kişinin görev yaptığı” iddiasını yalanladı. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi bünyesinde 90 bin personel istihdam edilmediği, sistemin işleyişinin yanlış yorumlandığı vurgulandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı' iddiası doğru değildir." diyerek açıklama yaptı.
DMM, konuya ilişkin yaptığı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde 90 bin kamu personeli istihdamı söz konusu değildir. Ortaya atılan iddialar, sistemin işleyişine dair yanlış yorumdan kaynaklanmakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. CİMER, başvuruların ilgili kurumlara yönlendirildiği bir mekanizma olup, her kamu kurumunda bu sürece de destek veren o kurumdan sorumlu bir personel bulunmaktadır. Kamuoyunun kasıtlı oluşturulan yanıltıcı içerik ve paylaşımlara karşı dikkatli olması önem arz etmektedir