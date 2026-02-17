Başkan Erdoğan’dan Etiyopya’da Togg sürprizi! Ahmed direksiyon başına geçti
Resmi temaslar için Addis Ababa’da bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Saray’da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi. Anlaşmaların imza töreni sonrası Erdoğan, Ahmed’e “Pamukkale beyazı” Togg hediye etti. Ulusal Saray avlusunda direksiyon başına geçen Ahmed’e test sürüşünde Erdoğan da eşlik etti.
Resmi temaslar için Addis Ababa'da bulunan Başkan Erdoğan, Ulusal Saray'da Ahmed ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Ahmed'e "Pamukkale beyazı" renkte Togg armağan etti.
Ulusal Saray avlusunda Togg'u bir süre kullanan Ahmed'e, Başkan Erdoğan da eşlik etti.