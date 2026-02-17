Bakan Göktaş yeni sosyal medya yasasına ilişkin oyun içerik üreticileriyle buluştu

Göktaş, çocukların dijital platformlarda huzurla ve güvenle var olmaları için yasaklayan değil yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın hayatın her alanında olduğu gibi dijital platformlarda da huzurla ve güvenle var olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

Onlardan gelen geri bildirimleri ve önerileri dikkatle dinlediklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın hayatın her alanında olduğu gibi dijital platformlarda da huzurla ve güvenle var olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Evlatlarımızın daha sağlıklı ve bilinçli şekilde büyüyebileceği güçlü bir dijital ekosistemi hep birlikte inşa edeceğiz."