Bakan Göktaş yeni sosyal medya yasasına ilişkin oyun içerik üreticileriyle buluştu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital platformlarda güvenle var olması için “yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen” bir anlayış benimsediklerini açıkladı. Oyun içerik üreticileriyle bir araya geldiklerini belirten Göktaş, dijital dünyadaki risk alanlarını masaya yatırdıklarını ifade etti. Amaçlarının çocuklar için daha sağlıklı ve bilinçli bir dijital ekosistem oluşturmak olduğunu vurguladı.
Hızlı Özet Göster
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun içerik üreticileriyle bir araya gelerek dijital dünyadaki gelişmeleri ve risk alanlarını ele aldı.
- Göktaş, çocukların dijital platformlarda huzurla ve güvenle var olmaları için yasaklayan değil yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.
- Bakan Göktaş, içerik üreticilerinden gelen geri bildirimleri ve önerileri dikkatle dinlediklerini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın hayatın her alanında olduğu gibi dijital platformlarda da huzurla ve güvenle var olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.
Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, oyun içerik üreticileriyle bir araya gelerek dijital dünyadaki gelişmeleri ve risk alanlarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.
Onlardan gelen geri bildirimleri ve önerileri dikkatle dinlediklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın hayatın her alanında olduğu gibi dijital platformlarda da huzurla ve güvenle var olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Evlatlarımızın daha sağlıklı ve bilinçli şekilde büyüyebileceği güçlü bir dijital ekosistemi hep birlikte inşa edeceğiz."