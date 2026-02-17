AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan 2028 açıklaması: AK Parti tüm anketlerde birinci

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman STK'LARLA BULUŞMA Ulubey ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Yayman, AK Parti'nin sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman milletle iç içe olduğunu söyledi. Yayman, muhataplarının millet olduğunu, muhalefete bakarak siyaset yapmadıklarını ifade etti. UŞAK VURGUSU İzmir–Ankara Yüksek Hızlı Tren hattıyla birlikte Uşak'ın ulaşım imkanlarının güçleneceğini belirten Yayman, kentin sanayi, turizm ve ticaret potansiyelinin daha da artacağını söyledi. Uşak'ın sahip olduğu organize sanayi bölgeleri ve girişimci yapısıyla Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden biri olacağını dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman "ERKEN SEÇİM YOK" MESAJI AK Parti Uşak İl Başkanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda da konuşan Yayman, 2026'da ve 2027'nin başında erken seçim olmayacağını vurguladı. Seçimlerin 2028 yılında zamanında yapılacağını ifade eden Yayman, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı kararla netleşeceğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 2026'da ve 2027'nin başında erken seçim olmayacağını belirterek, "Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Muhalefet, 25 yılda 18 seçim kaybettiği için şimdi diyor ki erken seçim, erken seçim. Seçimler, Allah izin verirse 2028 yılının zamanında yapılacak." dedi. Partisinin Uşak İl Başkanlığınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yayman, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından teşkilatların toparlanma sürecine girdiğini, yeni bir şahlanışa ve meydan okumaya hazırlandığını söyledi. Yapılan tüm anketlerde AK Parti'nin birinci olduğunu ifade eden Yayman, aradaki farkı daha da açmak ve yeni başarı öyküleri yazmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman "AK PARTİNİN RAKİBİ AK PARTİDİR" AK Parti'nin tek rakibinin yine kendisi olduğunu dile getiren Yayman, CHP'ye bakarak değil millete ve sokağa bakarak hizmet ettiklerini anlattı. Yayman, CHP'li belediyelerin, yönettikleri kentlerde su sıkıntısı ve trafik sorunu gibi problemlerin yaşanmasına rağmen kamu kaynaklarını israf ettiklerini, konserlere milyonlar harcadıklarını söyledi. AK Parti döneminde ulaşımda, sağlıkta ve birçok alanda önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini anlatan Yayman, "Türkiye'ye dışarıdan bakanlar, gıpta ediyorlar. Dışarıdan bakanların gıpta ettiği bir Türkiye'de muhalefet, CHP zihniyeti maalesef her şeye kara çalıyor. Her şeye dezenformasyon yapıyor, algı operasyonları yapıyor. İşte maalesef ama maalesef bugün CHP, Türkiye'de gelişmenin, büyümenin, ilerlemenin ve Türkiye'nin küresel güç olmasının yanında değil maalesef engelleyicisi gibi bir duruma sürükleniyor. Türkiye'nin muhalefet sorunu demokrasimizi zaafiyete uğratıyor. Vatandaşımız bunu görüyor ve bunu ifade ediyor." diye konuştu.

Yayman, erken seçim konusunun sürekli gündeme getirilmeye çalışıldığını söyledi. "Uşak'tan bir kez daha tüm Türkiye'ye sesleniyoruz."diyen Yayman, şöyle konuştu:



"Türkiye'de erken seçim olmayacaktır. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Muhalefet, 25 yılda 18 seçim kaybettiği için şimdi diyor ki erken seçim, erken seçim. Seçimler, Allah izin verirse 2028 yılının zamanında yapılacak. Cumhurbaşkanı'mızın aday olabilmesi için belki birkaç ay öne alınmak suretiyle kasım ayı olabilir, ekim ayı olabilir ama buna Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde inşallah bir kez daha Cumhurbaşkanı'mızın aday olmasının önü açılacak ve bizler de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız arkadaşlar yani 2026 yılında, 2027 yılının başında erken seçim olmayacak."