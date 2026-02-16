Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu | Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın testi pozitif çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen operasyonda ifadesi alınan Reynmen (Yusuf Aktaş) hakkında yapılan testin sonucu ortaya çıktı. Saç örneğinden yapılan incelemede esrar ve kokain bulgularının pozitif çıktığı öğrenildi.

Gözaltına alınan isimlerden Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu testi ise negatif çıktı.

Ayrıntılar geliyor...