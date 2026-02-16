Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: CHP’li Lal Denizli ve Edis Görgülü ifadeye çağrıldı

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve ünlülerin torbacısı Sercan Yaşar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmişti. Yaşar'ın ismi soruşturma dosyasında yer alırken, kamuoyunda "ünlülerin torbacısı" iddialarıyla da anılmıştı.

Soruşturma sürecinde dikkat çeken bir diğer detay ise Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile Yaşar'ın aynı karede yer aldığı fotoğrafların ortaya çıkması oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Denizli'nin ayrıca, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı ile de fotoğrafının bulunduğu görüldü. Söz konusu kareler kamuoyunda tartışma başlatırken, dosyanın siyasi boyutuna ilişkin değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.