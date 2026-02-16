Kansere karşı mücadele verdiği hasta yatağından tıp fakültesine

İstanbul'da yaşayan Merve Koç, 9 yaşında yumuşak doku kanserine yakalandı... Kolundaki küçük bir şişlikle başlayan kabus, kısa sürede hayatını değiştirdi. Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi... Hastane odalarında geçen zorlu günler. Ama o pes etmedi. Başarılı tedavi sürecinin ardından kanseri yendi. Şimdi ise bir zamanlar şifa aradığı hastanede, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Bölümü'nde pratisyen hekim olarak görev yapıyor.

HASTA YATAĞINDAN TIP FAKÜLTESİNE

Koç, tedavi sürecinde ders çalışmayı bırakmadı. Çoğu zaman hasta yatağından üniversite sınavına hazırlandı.

'KÖTÜ GÜNLERGEÇECEK"

Tedavi sürecini çocukluktan bu yana takip eden Rejin Kebudi'nin gözetiminde sağlığına kavuşan Koç, şimdi kendi hikayesini minik hastalarıyla paylaşıyor. "Nasıl ki iyi günler geride kalıyorsa kötü günler de geçecek" diyerek moral veren genç doktor, sadece ilaç değil umut da veriyor. Uzmanlara göre Türkiye'de her yıl yaklaşık 3 bin yeni çocukluk çağı kanser vakası görülüyor. Sağ kalım oranları ise yüzde 71'e ulaştı. Bir zamanlar hastane yatağında umut bekleyen küçük bir kızdı... Şimdi çocuk hekimi olarak minik yüreklere umut veriyor...

Azmi karşılığını verdi; Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tam burslu kazandı, fakülteyi birincilikle bitirdi. "Direkt her şeyi bırakabilirdim ama bu geçici bir süreçti" diyen Koç, bugün aynı koridorlarda beyaz önlüğüyle yürüyor.