MHP'den umut hakkı açıklaması: "İçerik olarak mutlaka olacak"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin, "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak."dedi.



MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

CUMHURİYET İLKELERİ ÜZERİNDE TARTIŞMA YAPILAMAYACAK ORTAK TEMEL DEĞERLERDİR



Yıldız yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu üzerinde yapılan spekülasyonlara karşı şu gerçekleri bir kez daha hatırlatmak gereği duyulmuştur. Komisyonun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur. Türkiye'nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe'nin resmi dil statüsü, laik Cumhuriyet ilkeleri üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerlerdir. Milletimizin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, toplumsal barış ve huzur için, terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden çerçeve metin hazırlanmaktadır" ifadelerini kullandı.