Dijitalde 15 yaş sınırı: Sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor

Türkiye'den belirli seviyenin üzerinde günlük erişimi olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma ve BTK'ya bildirme zorunluluğu getirilecek.

Dijital oyun sağlayıcıları yaş kriterlerine göre derecelendirme yapmakla yükümlü olacak ve derecelendirilmeyen oyunlar sunulamayacak.

Sosyal ağ sağlayıcılarına şikâyet başvurularını en geç 48 saat içinde cevaplandırma ve aldatıcı reklamları engelleme yükümlülüğü getirilecek.

Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik sosyal medya düzenlemesi yakında Meclis'e sunulacak. Taslak çalışmaya göre, sosyal medya kullanımında 15 yaş sınırı getirilmesi, platformlara ebeveyn kontrol araçları zorunluluğu ve yaş doğrulama sistemi şartı öngörülüyor.

Meclis'e sunulacak olan taslak çalışmaya göre, sosyal medya kullanımında 15 yaş sınırı getirilmesi, platformlara ebeveyn kontrol araçları zorunluluğu ve yaş doğrulama sistemi şartı öngörülüyor (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

YENİ KORUMA KALKANI

Yapılacak düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına ilave yükümlülükler getirilecek. Buna göre: Ebeveyn kontrol araçlarının sunulması zorunlu olacak. Şikâyet başvuruları en geç 48 saat içinde cevaplandırılacak. Aldatıcı reklamların engellenmesi için önleyici tedbirler alınacak.