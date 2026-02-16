CHP'li İBB'nin enkaza çevirdiği mahallede verilen sözler tutulmadı vatandaş mağdur oldu
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Bayrampaşa’daki eski Sağmalcılar Cezaevi alanında yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi yıllardır tamamlanamadı. 491 binanın yıkımı gerçekleştirilemezken, rezerv alandaki 2 bin 277 dairenin 500’ü boş kaldı. Hak sahipleri metrekare kaybı ve daire dağıtımındaki belirsizlikten şikâyet ederken, mahalle sakinleri yarım kalan yıkımlar ve karanlık enkaz alanları nedeniyle tedirgin.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2015'te Bayrampaşa Sağmalcılar Cezaevi yerinde başlattığı kentsel dönüşüm projesi, 2019'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkan olmasının ardından durdu.
- Dönüştürülmesi planlanan 491 binanın yıkımı yapılmazken, rezerv alanında yapılan 2 bin 277 daireden 500'ü boş kaldı.
- Hak sahipleri, başta verilen sözlerin tutulmadığını ve 100 metrekare evler yerine 35 metrekare daireler verildiğini belirtti.
- Bölgede yarım kalan yıkımlar ve enkaz alanları nedeniyle mahalle sakinleri karanlıkta geçmekten korktuklarını ifade etti.
- Hak sahipleri, KİPTAŞ ve ilgili birimlerden yaklaşık dört yıldır net bilgi alamadıklarını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 2015'te Bayrampaşa Sağmalcılar Cezaevi'nin yerinde başlattığı kentsel dönüşüm projesi, 2019'da İBB yönetiminin CHP'ye geçmesinin ardından akamete uğradı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından dönüştürülmesi planlanan 491 binanın yıkımı yapılamazken, rezerv alanında yapılan 2 bin 277 daireden de 500'ü boş kaldı. Şehrin göbeğinde enkaz yığınına dönen bölgede oturanlar ve hak sahipleri yaşadıkları mağduriyeti anlattı.
'İBB'DE TANIDIK YOKSA İŞİN ZOR'
Hak sahiplerinden Hatice Yaman, "100 metrekare olan evimizi 35 metrekareye düşürdüler ve 'oraya geç' diyorlar. Başta bize 80 metrekareye razı olursak kafa kafaya takas yapabileceğimizi söylediler. Aynı büyüklükte ev istersek fark ödememiz gerektiğini söylediler, biz de 'ödeyelim' dedik. Ama şimdi verilen sözler tutulmadı. Şimdi yan komşuma 2+1 verilirken bana 1+1 veriliyor. Üstelik boş balkonlara bile 1+1 daire verdiler. İBB'de tanıdığın yoksa işin zor" ifadelerini kullandı.
Hak sahiplerinden Tuğra Emin Kaya, "Beş kişilik bir aileyiz. Mevcut evimiz 2+1. Ama bize sunulan tek seçenek 1+1 Amerikan mutfaklı daire. 2+1, 3+1 boş daireler olduğunu biliyoruz ama bize gösterilmiyor. Sorularımıza net cevap veren kimse yok. Yaklaşık dört yıldır sürecin devam ediyor. KİPTAŞ ve ilgili birimlerden açık ve net bilgi alamıyoruz" dedi. Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, bölgede oluşan enkaz alanları ve yarım kalan yıkımlar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.
'GEÇMEYE KORKUYORUZ'
Teoman Kahraman ve Ahmet Kutsi Aşık adlı öğrenciler, "Karanlık çökünce buralar ıssız oluyor. Geçmeye korkuyoruz. Işıkların çoğu yanmıyor. Enkaz alanının görüntüsü hiç hoş değil. Niye yıkmıyorlar, niye bitirmiyorlar anlamıyoruz" diye konuştu. Seyfettin Dindar ve eşi ise,"Yıkım yapıyorlar, evler sallanıyor. Biz de korkarak yürüyoruz. Apartman kapısını açmaya korkuyorum" dedi.