CHP yönetimindeki İzmir'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

CHP'li yönetim nedeniyle altyapı sorunlarıyla boğuşan İzmir'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar yine göle döndü. Sürücüler trafikle ilerlemekte zor anlar yaşadı.

CHP yönetimindeki İzmir'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
  • İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
  • Merkez ilçelerdeki cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle araç ve motosiklet sürücüleri trafikle ilerlemekte zorlandı.
  • Kordon boyunda dün etkili olan fırtına nedeniyle deniz taştı ve bölgenin bir kısmı sular altında kaldı.
  • Kordon'da biriken suların tahliyesi ve tıkanan rögarların açılması için belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi sağanak için uyarıda bulunmuştu.

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikle ilerlemekte zor anlar yaşadı.

CHP yönetimindeki İzmir'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü-2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

CHP yönetimindeki İzmir'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü-3


CHP YÖNETİMİNDE KAOS

CHP yönetiminde altyapı sorunlarıyla boğuşan kentin merkez ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte bulunan araç ve motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.

CHP yönetimindeki İzmir'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü-4

KORDON'DA SU TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

CHP yönetimindeki İzmir'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü-5

Öte yandan, dün etkili olan fırtına nedeniyle denizin taşması sonucu bir kısmı sular altında kalan Kordon boyunda, dün geceki yağışın da etkisiyle biriken suların tahliyesi ve tıkanan rögarların açılması için belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

