Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Şeria kararına tepki: "Uluslararası hukuka aykırıdır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail hükümetinin son aldığı Batı Şeria kararının hukuka aykırı olduğunu bildirdi.





Bakan Gürlek'in paylaşımı (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)



Gürlek, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir.

Hukuksuz yerleşimler ve toprak gaspı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır. Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir.

Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."