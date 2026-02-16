AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Yolsuzluğu aklama makinesine dönüştüler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, Devlet Su İşleri tarafından 2026'da tahkim edilecek Melen Barajı'nın İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Abdullah Özdemir, 2025'te 150 bin yeni üye kaydettiklerini, 2026 hedeflerinin 250 bin olduğunu ve Ramazan sonrası tüm haneleri ziyaret edeceklerini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'da daha dinamik bir teşkilat yapısı kurduklarını ve İBB'nin su yatırımları konusunda yetersiz kaldığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP'nin İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarını aklamak için bir mekanizmaya dönüştüğünü iddia etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in katılımıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda İstanbul'a yönelik yatırımlar, yerel hizmetler ve teşkilat çalışmaları ele alındı.

CHP Genel Merkezi'nin yaklaşımını da eleştiren Büyükgümüş, "Bu iş soruşturulmasın, bu iş araştırılmasın" tutumunu "akla ziyan bir tutum" olarak nitelendirdi.

Soruşturmalara konu olan süreçlere dikkat çeken Büyükgümüş, "Davaları açanlar Cumhuriyet Halk Partililer, mahkemelere bilgileri, belgeleri ulaştıran Cumhuriyet Halk Partililer, itirafçı olup mahkemeye müracaat edenler yine Cumhuriyet Halk Partililer. Yargılananlar da Cumhuriyet Halk Partililer." dedi.

Toplantıda konuşan Ahmet Büyükgümüş, İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükgümüş, "Bütün bir siyasi partinin, bütün bir siyasi hareketin, Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylüyorum, İstanbul'daki yolsuzluk çetesini aklamak için bir makineye dönüştüğünü gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

"CUMA GÜNÜ 'İLK EVİM İLK İFTARIM' PROGRAMIYLA DEPREM BÖLGESİNDE OLACAĞIZ"

Ramazan ayı boyunca yürütülecek çalışmalara da değinen Büyükgümüş, teşkilatların sahada yoğun bir programla yer alacağını belirtti."İnşallah Ramazan ayında Ramazan Bayramı'na kadar geçecek olan sürede AK Parti teşkilatları olarak dayanışmanın, birlik, beraberliğin, kardeşliğin yoğun olarak hissedileceği bu iklimden en üst düzeyde milletimizin faydalanması için çalışmalarımızla İstanbul'umuzun her noktasında, Türkiye'nin 973 ilçesinde, her köşesinde AK Parti olarak sahada güçlü bir şekilde olacağız." dedi.

Büyükgümüş, "Cuma günü 'İlk evim, ilk iftarım' ismiyle organize ettiğimiz bir programda bakanlarımızla, genel başkan yardımcılarımızla deprem bölgesinde olacağız. İlk evlerinde ilk Ramazan'ını yaşayacak olan kardeşlerimizle birlikte sofralarına misafir olacağız." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları"eser siyasetinin en abidevi noktalarından birini teşkil ettiğini" sözleriyle değerlendiren Büyükgümüş, "İlk Ramazan'ında da deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yeni evlerinde onlarla beraber olacağız." dedi.

Ramazan boyunca sürecek saha faaliyetlerine ilişkin ise, "İftarla başlayıp sahura kadar uzanan çok geniş bir yelpazedeki programlarımızla devam edeceğiz. Kim kendini müşkülde hissetmişse yanında AK Parti'den bir kardeşini bulacak, özellikle Ramazan ayında." açıklamasında bulundu.