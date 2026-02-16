AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Yolsuzluğu aklama makinesine dönüştüler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP’yi İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden sert sözlerle eleştirerek “yolsuzluğu aklama makinesine dönüştü” ifadelerini kullanırken, Ramazan boyunca deprem bölgesinde “İlk evim, ilk iftarım” programıyla sahada olacaklarını açıkladı. İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise 150 bin yeni üye, 4 milyon 750 bin haneye ulaşma hedefi ve 2026’da 250 bin yeni üye planıyla teşkilat çalışmalarını büyüteceklerini duyurdu. Özdemir, su yatırımları ve yerel hizmetler üzerinden İBB yönetimini eleştirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in katılımıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda İstanbul'a yönelik yatırımlar, yerel hizmetler ve teşkilat çalışmaları ele alındı.
"CHP İSTANBUL'DAKİ YOLSUZLUĞU AKLAMA MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ"
Toplantıda konuşan Ahmet Büyükgümüş, İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükgümüş,"Bütün bir siyasi partinin, bütün bir siyasi hareketin, Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylüyorum, İstanbul'daki yolsuzluk çetesini aklamak için bir makineye dönüştüğünü gözlemliyoruz."ifadelerini kullandı.
Soruşturmalara konu olan süreçlere dikkat çeken Büyükgümüş, "Davaları açanlar Cumhuriyet Halk Partililer, mahkemelere bilgileri, belgeleri ulaştıran Cumhuriyet Halk Partililer, itirafçı olup mahkemeye müracaat edenler yine Cumhuriyet Halk Partililer. Yargılananlar da Cumhuriyet Halk Partililer." dedi.
CHP Genel Merkezi'nin yaklaşımını da eleştiren Büyükgümüş, "Bu iş soruşturulmasın, bu iş araştırılmasın" tutumunu"akla ziyan bir tutum" olarak nitelendirdi.
"CUMA GÜNÜ 'İLK EVİM İLK İFTARIM' PROGRAMIYLA DEPREM BÖLGESİNDE OLACAĞIZ"
Ramazan ayı boyunca yürütülecek çalışmalara da değinen Büyükgümüş, teşkilatların sahada yoğun bir programla yer alacağını belirtti."İnşallah Ramazan ayında Ramazan Bayramı'na kadar geçecek olan sürede AK Parti teşkilatları olarak dayanışmanın, birlik, beraberliğin, kardeşliğin yoğun olarak hissedileceği bu iklimden en üst düzeyde milletimizin faydalanması için çalışmalarımızla İstanbul'umuzun her noktasında, Türkiye'nin 973 ilçesinde, her köşesinde AK Parti olarak sahada güçlü bir şekilde olacağız." dedi.
Büyükgümüş, "Cuma günü 'İlk evim, ilk iftarım' ismiyle organize ettiğimiz bir programda bakanlarımızla, genel başkan yardımcılarımızla deprem bölgesinde olacağız. İlk evlerinde ilk Ramazan'ını yaşayacak olan kardeşlerimizle birlikte sofralarına misafir olacağız." ifadelerini kullandı.
Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları"eser siyasetinin en abidevi noktalarından birini teşkil ettiğini" sözleriyle değerlendiren Büyükgümüş, "İlk Ramazan'ında da deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yeni evlerinde onlarla beraber olacağız." dedi.
Ramazan boyunca sürecek saha faaliyetlerine ilişkin ise, "İftarla başlayıp sahura kadar uzanan çok geniş bir yelpazedeki programlarımızla devam edeceğiz. Kim kendini müşkülde hissetmişse yanında AK Parti'den bir kardeşini bulacak, özellikle Ramazan ayında." açıklamasında bulundu.
ÖZDEMİR: "DAHA DİNAMİK, PRES YAPAN BİR YAPIYI İSTANBUL'DA OLUŞTURMA GAYRETİ İÇİNDE OLDUK"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de konuşmasında teşkilat çalışmalarına değindi. Mahalle teşkilatlarının önemine işaret eden Özdemir, "Mahalle teşkilatlarının ne kadar doğru kurgulanır, doğru bir yapılanması olursa; bizzat vatandaşa değen temsil boyutu olarak katkısı da çok yüksek olur."dedi.
Teşkilat yapısında sahaya odaklı bir model benimsediklerini belirten Özdemir, "Daha dinamik ve daha çok koşan, sahanın her yerinde olan, futbol tabiriyle pres yapan ve devamlı atağa kalkan bir yapıyı İstanbul'da oluşturma gayreti içerisinde olduk." ifadelerini kullandı.
Kızılcahamam'daki mahalle başkanları kampına da değinen Özdemir,"961 mahallemizin tüm başkanları ile birlikte AK Parti'nin dününü, bugününü ve yarınını konuştuk." dedi. Program kapsamında "AK Parti'nin kuruluştan bu tarafa görev alan tüm teşkilat başkanlarının bir araya geldiğini" belirten Özdemir, "İstanbul'un geleceğine dair de mesajları verdiğimiz kapsamlı bir program oldu. Heyecan yüksekti."şeklinde konuştu.
"İSTANBUL'U DİNLEDİK; TÜM DİNAMİKLERLE TEMAS KURDUK"
İstanbul genelindeki temaslara ilişkin bilgi veren Özdemir, "İstanbul'u dinledik. İstanbul ne söylüyor? İstanbul'un bizden beklentileri neler? Bunları müşahede ettik."dedi.
Muhtarlar, spor kulüpleri, sağlık çalışanları, sendikalar, iş dünyası ve meslek kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdemir, "İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, Denizcilik Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul'daki büyük 9 organize sanayi bölgesi… Bunların hepsiyle de kuvvetli bir temas oluşturduk." açıklamasında bulundu.
ÜYELİK HEDEFİ VE HANE ZİYARETLERİ
Teşkilatın üyelik çalışmalarına da değinen Özdemir, "İstanbul'da 150.000 yeni üyeyle 2025 yılımızı kapattık." dedi. 2026 hedefinin ise daha yüksek olduğunu belirterek, "2026'da inşallah hedefimiz 250.000. AK Partimize yeni taze kanları kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da "4 milyon 750 bin hane" bulunduğunu hatırlatan Özdemir, "Ramazan ayı sonrasında İstanbul'daki tüm hanelere hem partimizin İstanbul'a dair yaptıklarını hem de 2019'dan bugüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde İstanbul'un kaybettiklerini anlatacağız."dedi.
"SENİN HAYATINDAN GİDİYOR" VE SU YATIRIMLARI ELEŞTİRİSİ
İletişim çalışmalarına ilişkin Özdemir,"360 derece bir iletişim hedefi ile yola çıktık." diyerek 2025'te çok yönlü bir saha ve medya çalışması yürüttüklerini, 2026'da bunu daha da büyüteceklerini belirtti. Özdemir, "Senin hayatından gidiyor başlığıyla İstanbullu'nun hayatından nelerin gittiğini bizzat fotoğrafladık. Muhatabımız vatandaşımızdı ama hedef tabii ki İstanbul'u yönetemeyenlerdi."dedi.
Su yatırımları konusunda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Özdemir,"2019'dan bugüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir damla dahi topluma fayda sağlayacak bir su kazanım çalışması olmadı." ifadelerini kullandı. Melen Barajı'na ilişkin değerlendirmesinde, "Baraj 2026 yılında DSİ tarafından tahkim edilecek. Ondan sonra İstanbul'un tüm su ihtiyacını Melen Barajı'ndan İstanbul'a taşımış olacağız." dedi.
Toplantı, değerlendirmelerin ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi.