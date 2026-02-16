16 ayrı eylem iddianamede: Taşlar suç örgütüne ağır ceza talebi

Örgüt üyelerinin, husumetli oldukları “Çapkanlar Silahlı Suç Örgütü” ile silahlı çatışmalara girdiği ve bu anları sosyal medyada yayınladığı tespit edildi.

İddianamede, aralarında örgüt yöneticileri Yılmaz Aldemir ve Yusuf Kara'nın da bulunduğu şüphelilerin, 18 yaşından küçük iki çocuğu darbedip cinsel istismarda bulunduğu kaydedildi.

Şüpheliler hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "silahla nitelikli yaralama", "mala zarar verme", "örgütün korkutucu gücünden yararlanarak birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli yağma" suçlarından yargılanmaları talep edildi.

İddianamede, örgütün liderliğini kamuoyunda "Ümit" lakabıyla tanınan Ramazan Taş'ın yaptığı, ayrıca dört örgüt yöneticisinin bulunduğu belirtildi. Yılmaz Aldemir ve Yusuf Kara'nın örgüt yöneticileri arasında yer aldığı, yapılanmanın özellikle Esenler başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Soruşturma kapsamında örgütün karıştığı 16 ayrı eylem tespit edildi.

İstanbul'un farklı ilçelerinde yaşanan silahlı çatışmalarla bağlantılı olduğu belirtilen "Taşlar Silahlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 15'i tutuklu toplam 37 şüpheli hakkında dava açılması talep edildi.

Silahlı çatışmaları yayınladılar, çocukları tehdit ettiler (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET VE İSTİSMAR

İddianamede, Yılmaz Aldemir, Kasım Başer, Diyar Baykara, Muhammet Furkan Özaydın, Yunus Emre Ergül, Yusuf Kara, Azad Bedirhanoğlu ve Berkcan Yılmaz'ın, 18 yaşından küçük F.A. ve C.E.'yi silah tehdidiyle Bayrampaşa'da otoyol kenarındaki boş bir alana götürdükleri aktarıldı. Şüphelilerin çocukları sopa ve silah kabzasıyla darbederek yaraladıkları, yaşananları kayda aldıkları belirtildi. Devamında, mağdurların kıyafetlerinin zorla çıkarıldığı ve şiddet tehdidi altında cinsel istismarda bulunulduğu kaydedildi.

Şüphelilerin, mağdurlara herhangi bir resmi makama başvurmamaları yönünde baskı yaptığı; aksi halde kendileri ve aileleri açısından ağır sonuçlar doğacağı yönünde tehditte bulundukları ve kaydedilen görüntüleri koz olarak kullandıkları ifade edildi.

SORUŞTURMA SÜRERKEN YENİ EYLEMLER

Dosyada, örgüt üyelerinin bazı mağdurları zorla alıkoyduğu, suçta kullanmak üzere araç gasp ettiği ve bu araçlarla çok sayıda silahlı çatışmaya karıştığı bilgisi yer aldı. Ayrıca aralarında husumet bulunan "Çapkanlar Silahlı Suç Örgütü" ile silahlı çatışmalara girdikleri, bu çatışmaları ve karşılıklı tehdit içerikli mesajları sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayarak kamuoyuna servis ettikleri tespit edildi.

Öte yandan, söz konusu örgüte ilişkin olarak 25'i tutuklu 33 şüpheli hakkında 18 Kasım 2025'te ayrı bir iddianame hazırlanarak Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı, ilk dosyaya konu eylemlerle ilgili soruşturma sürerken örgüt üyelerinin yeni suçlara karıştığının belirlendiği kaydedildi.

Toplam 16 eylemin yer aldığı son iddianamede şüpheliler hakkında farklı oranlarda hapis cezaları talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde sanıklar Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.