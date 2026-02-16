10 Kardeşler suç örgütüne 7 ilde operasyon: 26 kişi tutuklandı
Küçükçekmece merkezli faaliyet gösterdiği belirlenen “10 Kardeşler Yeni Nesil Suç Örgütü”ne yönelik 7 ilde 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Silah ve uyuşturucu ticareti, silahlı saldırı ve yağma gibi çok sayıda suça karıştığı tespit edilen örgüte yönelik baskınlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26’sı tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; soruşturma sürüyor.
Hızlı Özet Göster
- Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mekin Büyükdeniz liderliğindeki “10 Kardeşler Yeni Nesil Suç Örgütü”ne yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Örgütün, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli kasten öldürme, silah ve uyuşturucu ticareti ile nitelikli yağma gibi suçları işlediği tespit edildi.
- Yapılan soruşturmada, örgütün faaliyetlerini yaşı küçük üyeler üzerinden de devam ettirdiği belirlendi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Küçükçekmece merkezli faaliyet gösterdiği belirlenen ve liderliğini Mekin Büyükdeniz'in yaptığı "10 Kardeşler Yeni Nesil Suç Örgütü"ne yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, örgütün silah ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırı ve çökme faaliyetlerinden kazanç elde ettiği, geçmiş tarihlerde düzenlenen operasyonlara rağmen yurtdışında firari bulunan örgüt yöneticilerinin kontrolünde suç dünyasındaki varlığını sürdürdüğü tespit edildi.
YAŞI KÜÇÜK ÜYELER ÜZERİNDEN FAALİYET
Başsavcılık koordinesinde yürütülen teknik takip ve uygulamalı soruşturmada, örgüt üyelerinin aralıklı olarak cezaevine girip çıktığı, faaliyetlerini yaşı küçük örgüt üyeleri üzerinden de devam ettirdiği belirlendi.
Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "nitelikli kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma", "silahla kasten nitelikli yaralama", "mala zarar verme" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri tespit edildi.
7 İLDE 61 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Elde edilen bulgular doğrultusunda, örgüt yöneticileri ve üyelerinin yakalanarak faaliyetlerin tamamen sonlandırılması amacıyla 13 Şubat'ta 7 ilde toplam 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 42 örgüt üyesi gözaltına alındı.
26 TUTUKLAMA, 6 ADLİ KONTROL
Gözaltına alınan şüphelilerden 32'si, ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.