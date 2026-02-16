10 Kardeşler suç örgütüne 7 ilde operasyon: 26 kişi tutuklandı

Yapılan soruşturmada, örgütün faaliyetlerini yaşı küçük üyeler üzerinden de devam ettirdiği belirlendi.

Örgütün, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli kasten öldürme, silah ve uyuşturucu ticareti ile nitelikli yağma gibi suçları işlediği tespit edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Küçükçekmece merkezli faaliyet gösterdiği belirlenen ve liderliğini Mekin Büyükdeniz'in yaptığı "10 Kardeşler Yeni Nesil Suç Örgütü"ne yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, örgütün silah ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırı ve çökme faaliyetlerinden kazanç elde ettiği, geçmiş tarihlerde düzenlenen operasyonlara rağmen yurtdışında firari bulunan örgüt yöneticilerinin kontrolünde suç dünyasındaki varlığını sürdürdüğü tespit edildi.