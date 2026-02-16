Yeni düzenleme platformalara yaş doğrulama sistemi zorunluluğu getiriyor

Türkiye'den belirli seviyenin üzerinde günlük erişimi olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma ve BTK'ya bildirme zorunluluğu getirilecek.

Dijital oyun sağlayıcıları yaş kriterlerine göre derecelendirme yapmakla yükümlü olacak ve derecelendirilmeyen oyunlar sunulamayacak.

Sosyal ağ sağlayıcılarına şikâyet başvurularını en geç 48 saat içinde cevaplandırma ve aldatıcı reklamları engelleme yükümlülüğü getirilecek.

Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik sosyal medya düzenlemesi yakında Meclis'e sunulacak. Taslak çalışmaya göre, sosyal medya kullanımında 15 yaş sınırı getirilmesi, platformlara ebeveyn kontrol araçları zorunluluğu ve yaş doğrulama sistemi şartı öngörülüyor.

YENİ KORUMA KALKANI

Yapılacak düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına ilave yükümlülükler getirilecek. Buna göre: Ebeveyn kontrol araçlarının sunulması zorunlu olacak. Şikâyet başvuruları en geç 48 saat içinde cevaplandırılacak. Aldatıcı reklamların engellenmesi için önleyici tedbirler alınacak.

TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

Dijital oyun sağlayıcıları da yaş kriterlerine göre derecelendirme yapmakla yükümlü olacak. Derecelendirilmeyen oyunlar sunulamayacak. Türkiye'den günlük erişimi belirli bir seviyenin üzerinde olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma ve BTK'ya bildirme zorunluluğu getirilecek. Kurallara uymayanlara idari para cezası ve bant daraltma yaptırımı uygulanabilecek.

15 YAŞ SINIRININDAYANAĞI

15 yaş sınırı belirlenirken bilimsel araştırmalar, Türk Ceza Kanunu'ndaki cezai sorumluluk eşiği, Türk Medeni Kanunu'ndaki düzenlemeler ve Avrupa ülkelerindeki uygulamalar dikkate alındı. SABAH'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, Avustralya, Fransa, Danimarka, Belçika ve ABD'nin bazı eyaletlerinde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırlamaları ve ebeveyn izni şartı uygulanıyor. Çin'de ise belirli saatlerde internet erişimine kısıtlama getiriliyor. ❱ YAŞ

DOĞRULAMA SİSTEMİ

Taslakta farklı yaş doğrulama yöntemleri üzerinde duruluyor. Yüz tanıma sistemleri, çevrim içi hareketlerden yaş tahmini yapan algoritmalar ve kimlik doğrulama yöntemleri seçenekler arasında yer alıyor.