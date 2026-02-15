Tarlada 35 markette 150! Fiyatları afet değil fırsatçılar uçurdu: Üreticinin haklı isyanı

Antalya Kumluca'da 50 bin dönümlük seradan 8 bin dönümü selden etkilendi ve Tarım Bakanlığı çiftçilere 1.500 TL destek ödemesi yaptı.

Nisan 2025'te son 30 yılın en şiddetli zirai don felaketiyle karşı karşıya kalan Türkiye, bu yıl da özellikle son bir aydır sağanak, fırtına ve yağışlarla mücadele ediyor. Tarım Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre 1 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında aşırı kar yağışı, aşırı yağış, dolu, don, fırtına, hortum ve sel-su baskını afetlerinden 42 ilde 13 bin 534 çiftçiye ait, 59.761 dekar açık alan, 12 bin 311 dekar örtü altı alan olmak üzere toplam 72 bin 072 dekar alanda etkilenme meydana geldi. 118 dekar da sera örtü ve konstrüksiyon alanı bu afetlerden etkilendi.

Ancak bu oran açık alanda toplam üretimin sadece yüzde 0.25'ini, örtü altının ise yüzde 1.35'ini etkiledi. Yağışlarla boğuşan çiftçilere ise en büyük darbe ise yine fırsatçılardan geldi. Yağışı bahane eden fırsatçılar tarla ile market arasında makası altıya katladı. Tarladan 20 liraya çıkan rafta 130 liradan satıldı . Üretim merkezlerindeki hallerde hiçbir ürünün fiyatının artmadığı aksine bir önceki haftaya göre gerilediğini belirten çiftçiler, fiyatlara isyan etti. Çiftçiler, "Yağışla biz boğuşuyoruz kaymağını fırsatçılar ve karaborsacılar yiyor. Bizi afetler değil fırsatçılar ve karaborsacılar bitiriyor. Fiyatları ise fırsatçılar uçuruyor" dedi.

BAKANLIK ANINDA SAHAYA İNDİ

Antalya Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, ilçede 50 bin dönümlük sera olduğunu belirterek, "Bunun 8 bin dönümü selden etkilendi. Yağış devam ediyor, sular henüz tam çekilmedi o nedenle ne kadarlık bir kayıp var tam çözemedik"dedi. Tarım Bakanlığı'nın afetlerle mücadelede bu yıl çok destek olduğunu anlatan Kökçe,"Anında sahaya indiler. Devlet Su İşleri çay ve menfezleri temizledi. Bu da daha büyük taşkınların önüne geçti. Ayrıca bütün çiftçilerimize 1.500 TL destek ödemesi yapıldı. Bu çiftçiyi biraz rahatlattı. Sürekli sahadalar" ifadelerini kullandı.