Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi kritik telefon!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Al Nahyan'ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım: