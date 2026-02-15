Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi kritik telefon!
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Al Nahyan’ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
