Manisa’da yoldan çıkan TIR dehşet saçtı: Biri çocuk 5 kişi yaralandı

Kazada tır sürücüsü H.K., kamyonet sürücüsü A.T. ile kamyonette yolcu olarak bulunan N.T. ve 4 yaşındaki Ö.M.T. yaralandı.

Beylikli Mahallesi'nde H.K. idaresindeki tırın önce bir otomobile, ardından karşı şeride geçerek bir kamyonete çarpması sonucu dört kişi yaralandı.

H.K. (55) yönetimindeki 45 AIC 203 plakalı tır, Beylikli Mahallesi yakınlarında aynı istikamette seyreden B.T. (27) idaresindeki 34 JL 4402 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak karşı şeride geçen tır, bu kez A.T. (41) yönetimindeki 06 FY 2637 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Manisa'da TIR otomobil ve kamyonla çarpıştı (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ İKİNCİ ÇARPIŞMA YAŞANDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada tır ve kamyonet sürücüleri ile kamyonette yolcu olarak bulunan N.T. (56) ve 4 yaşındaki Ö.M.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.