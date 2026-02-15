Manisa’da yoldan çıkan TIR dehşet saçtı: Biri çocuk 5 kişi yaralandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde tırın önce otomobile, ardından karşı şeritteki kamyonete çarpması sonucu biri 4 yaşında çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Beylikli Mahallesi'nde H.K. idaresindeki tırın önce bir otomobile, ardından karşı şeride geçerek bir kamyonete çarpması sonucu dört kişi yaralandı.
- Kazada tır sürücüsü H.K., kamyonet sürücüsü A.T. ile kamyonette yolcu olarak bulunan N.T. ve 4 yaşındaki Ö.M.T. yaralandı.
- Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
H.K. (55) yönetimindeki 45 AIC 203 plakalı tır, Beylikli Mahallesi yakınlarında aynı istikamette seyreden B.T. (27) idaresindeki 34 JL 4402 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak karşı şeride geçen tır, bu kez A.T. (41) yönetimindeki 06 FY 2637 plakalı kamyonetle çarpıştı.
KARŞI ŞERİDE GEÇTİ İKİNCİ ÇARPIŞMA YAŞANDI
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada tır ve kamyonet sürücüleri ile kamyonette yolcu olarak bulunan N.T. (56) ve 4 yaşındaki Ö.M.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.