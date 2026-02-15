Ankara’da kritik zirve! Bakan Fidan Irak Savunma Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza El Abbasi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan Irak Savunma Bakanı ile bir araya geldi. (Görsel AA'dan alınmıştır)

