AK Parti'den “Terörsüz Türkiye” mesajı: Emin adımlarla ilerliyoruz

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

"İSTİKAMETTE TEREDDÜT YOK"

Türkiye'nin önemli bir dönemeçten geçtiğini vurgulayan Ala, sürecin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. "İnşallah bu mesele kısa sürede çözülür. 86,5 milyon insanımızın lehine olan sonuca ulaşılacaktır ve Türkiye hedeflerine doğru, 86,5 milyonun kardeşliğiyle yol alacaktır.

Çok önemli gelişmeler oluyor. Çok doğru bir yolda ilerliyor. Tam da arzu ettiğimiz şekilde, büyük bir imkanla bu sorun çözülecektir ve 86,5 milyonun kazancına olacak sonuca ulaşılacaktır. Burada emin adımlarla ilerliyoruz. Bir tereddüt yok. Tabii ki bu kadar büyük meseleler bölgemizde, ülkemizde, dünyada yaşanırken, böylesine önemli bir sorunun çözüm yolunda bazı problemler olabilir. Bazı provokasyonlara dikkat etmek lazım. Bazı gecikmeler ve öne almalar olabilir ama istikamette bir tereddüt ve bir sorun yok. O çıkan her sorun daha fazla çaba sarf ederek çözülüyor, çözüyoruz ve yola devam ediyoruz" dedi.