Samsun'da gece yarısı deprem: AFAD detayları açıkladı
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gece yarısı 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedilidi.
- Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gece saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- AFAD verilerine göre 15 Şubat 2026 saat 00.20'de kaydedilen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
- Merkez üssü Vezirköprü olan deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gece saatlerinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.
AFAD verilerine göre deprem, 15 Şubat 2026 tarihinde saat 00.20'de kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Vezirköprü olduğu bildirildi.
AFAD SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2026-02-15 00:20:48
|41.11333
|34.96083
|7.0
|MW
|4.0
|Vezirköprü (Samsun)
|2026-02-14 23:48:43
|39.12028
|28.33806
|7.02
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-02-14 23:43:30
|37.82194
|37.69056
|10.52
|ML
|1.4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|2026-02-14 23:08:39
|39.14111
|28.34722
|7.01
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-02-14 22:58:24
|38.20639
|37.54056
|7.0
|ML
|1.3
|Elbistan (Kahramanmaraş)