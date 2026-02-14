Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Türk sinemasına 57 milyon 827 bin 500 TL'lik kaynak aktarıldı

Hızlı Özet Göster Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılının ilk destekleme döneminde 128 projeye toplam 57.8 milyon TL destek sağladı.

Bakanlık, 130 sinema salonuna yerli film gösterimi için 49.2 milyon TL kaynak aktardı.

Animasyon, kısa film, senaryo ve proje geliştirme alanlarında 28 projeye 8.5 milyon TL destek verildi.

Destekler, üretimden gösterime uzanan süreci kapsayacak şekilde sinema sektörünün farklı alanlarına yönlendirildi.

Uzun metrajlı film yapım, dağıtım ve tanıtım başvuruları yılın ilerleyen dönemlerinde değerlendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk sinema destek kararlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ersoy, Bakanlık tarafından yılın ilk destekleme döneminde 128 projeye toplam 57 milyon 827 bin 500 TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bakanlığımızca 2026 yılının ilk destekleme döneminde, 128 projeye 57 milyon 827 bin 500 TL destek sağladık. Yerli filmlerin seyirciyle buluşmasını güçlendirmek amacıyla 130 sinema salonuna ise 49 milyon 250 bin TL kaynak aktardık. Animasyon, kısa film, senaryo ve proje geliştirme alanlarında toplam 28 projeye 8 milyon 577 bin 500 TL bütçe aktararak yaratıcı üretim sürecini destekledik. Türk sinemasını üretimden gösterime kadar bütüncül bir anlayışla desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."