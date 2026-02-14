Bebek Otel’de ünlülere dijital pusu: Silinen 550 bin mesajı geri getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmış, soruşturma çerçevesinde ünlü isimlerin sıkça ziyaret ettiği ClubHouse Bebek adlı mekana da operasyon düzenlenmişti. Operasyon sırasında mekan işletmecisi Menderes Utku'nun cep telefonunda ele geçirilen dijital materyaller, dosyanın seyrini değiştirdi.

ÜNLÜ İSİMLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ ARŞİVLEDİ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Utku'nun, mekana gelen tanınmış kişileri ClubHouse'un gizli ortağı olduğu belirtilen Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği, Yıldırım'ın ise bu isimlere ait görüntüleri cep telefonuna yüklediği bir uygulama aracılığıyla kaydederek arşivlediği tespit edildi.